«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»

«Интер» на выезде обыграл «Верону» в матче 11-го тура чемпионата Италии.
Верона, стадион «Марк-Антонио Бентегоди»
«Верона» - «Интер» 1:2 (0:1)
Голы: Паццини 59 (пенальти) - Валеро 36, Перишич 67.
«Верона»: Николас, Караччоло, Эрто, Супреан, Фоссати, Ромуло, Верде, Бесса (Сукулини 64), Фарес, Черчи (Ли Сын У 79), Кин (Паццини 58).
Главный тренер: Фабио Пеккия.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро (Жоау Канселу 79), Кандрева (Брозович 74), Перишич, Икарди (Эдер 86).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Фарес 38, Гальярдини 51.
Судья: Клаудио Гавиллуччи.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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