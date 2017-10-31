Болельщики «Севильи» пытались перепродать абонементы фанатам «Спартака»

Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что пять владельцев абонементов пытались перепродать билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака». В отношении этих владельцев открыто дело, они могут лишиться абонементов.

Напомним, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на выездной матч с «Севильей» из-за поведения российских болельщиков на игре с «Марибором» (1:1).В Словении фанаты «красно-белых» сжигали и бросали пиротехнику на поле.

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