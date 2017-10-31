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Болельщики «Севильи» пытались перепродать абонементы фанатам «Спартака»

сегодня, 17:18
СевильяСевилья-:-СпартакСпартакЗавтра в 22:45 Не начался

Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что пять владельцев абонементов пытались перепродать билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака». В отношении этих владельцев открыто дело, они могут лишиться абонементов.

Напомним, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на выездной матч с «Севильей» из-за поведения российских болельщиков на игре с «Марибором» (1:1).В Словении фанаты «красно-белых» сжигали и бросали пиротехнику на поле.

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Все комментарии
Footbolista
сегодня в 17:56
Мажоры севильские...
lobsterdam ответил parallels
сегодня в 17:54
parallels:
стыдно за спартак! позорят нашу страну в европе!
какой позор? люди летят через всю европу за свои кровные, чтобы поболеть! это поразительно!
Блоссия
сегодня в 17:53
Их предупреждали, что будут наказывать за перепродажу. Хотя, если честно, это глупость несусветная, когда запрещают продажи билетов на общие трибуны. У владельцев абонементов так и так есть право на билет для себя и для друзей и он несет ответственность за тех, кому передал свой билет. Будет проблема - лишайте права на посещение стадиона и отнимайте абонемент, но заранее - это глупость.
На нашей трибуне были болельщики Севильи. Пообщались. Посочувствовали. Были они с флагами команды и прочей атрибутикой. Никаких проблем.
Футбол и нужен для общения, а не для разобщения и изоляции.
ziborock
сегодня в 17:45
Лучшим ответом Спартака будет победа над Севильей!!!
ziborock ответил Don trambon
сегодня в 17:44
Don trambon:
Все хотят на спартачах подзаработать) Чем болелы севильи хуже владельца бразильского клуба, который впихнул им Пэдро?)0
Роша - 5 игр:1 гол, 1 голевая!
Олонаре - 7 игр: 1 гол)))
А теперь расскажи нам кого и куда впихнули!)
Dominators
сегодня в 17:41
Стопудово - это Панов со своими новыми корешами , хотели попасть на стадион . И тут людям успели насолить .
parallels
сегодня в 17:40
стыдно за спартак! позорят нашу страну в европе!
МапС
сегодня в 17:37
А сколько уже продали и не спалились! Завтра увидим наших с флагами на трибунах.
spartak kursk
сегодня в 17:36
Видимо не верят в игроков Севильи болельщики.Хотели помочь своему клубу и подстраховались.У них осталась одна надежда.На пиротехнику спартаковских болельщиков.Провокация в общем.
Don trambon
сегодня в 17:20
Все хотят на спартачах подзаработать) Чем болелы севильи хуже владельца бразильского клуба, который впихнул им Пэдро?)0
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