«Тоттенхэм» пожизненно дисквалифицировал двух фанатов, бросавшихся стаканом с мочой

«Тоттенхэм» принял решение пожизненно дисквалифицировать двух фанатов, которые бросили в болельщиков «Вест Хэма» стакан с мочой во время матча между командами в Кубке Лиги.

В соцсетях появилось видео, на котором один из «отличившихся» справил нужду в стакан прямо на стадионе, а второй бросил емкость с мочой в болельщиков соперника.

«Шпоры» провели расследование, в результате которого личности нарушителей правопорядка были установлены. Отныне они не смогут присутствовать на матчах своей команды.

Сам матч, напомним, завершился победой «молотобойцев».

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