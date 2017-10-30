Сборная Португалии во время чемпионата мира будет базироваться в Кратово

Руководители Португальской футбольной федерации решили, где будут базироваться действующие чемпионы Европы во время чемпионата мира 2018 года в России.

Сообщается, что «селесао» намерены поселиться в подмосковном Кратово, в учебно-тренировочном центре «Сатурн».

Территория комплекса - 11 с половиной гектаров, на которых расположены три корпуса - спальный, столовая и спортивный вкупе с медицинским отделением. Что касается футбольных полей, то УТЦ «Сатурн» располагает тремя - два с натуральным покрытием и одно искусственное.

Ранее стало известно, что сборная Аргентины на время ЧМ-2018 планирует базироваться в подмосковных Бронницах.

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