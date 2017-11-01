«Зенит» взял на игру с «Русенборгом» 21 футболиста

«Зенит» отправился в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом». На игру главный тренер петербуржцев Роберто Манчини, который подвергается критике, взял 21 футболиста.

Состав «Зенита»: вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков; защитники - Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков; полузащитники - Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов; нападающие - Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

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