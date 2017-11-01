Свилар: «Испытал всю гамму эмоций за 30 минут первого тайма с МЮ»

Вратарь «Бенфики» Миле Свилар поделился впечатлениями от выездного матча группового этапа Лиги чемпионом с «Манчестер Юнайтед» (0:2), в котором 18-летний голкипер отразил пенальти. Также на него был записан первый гол «манкунианцев». После удара Неманьи Матича мяч угодил в штангу, а затем отскочил от Свилара в ворота «орлов».

«Смешанные чувства, конечно. За 30 минут первого тайма испытал всю гамму эмоций. Но я думаю, что ничего не мог с этим поделать. Здесь замешана удача. Но автогол всё равно остаётся автоголом.

Однако я получил удовольствие от матча. Я пытался наслаждаться игрой, ведь для моего возраста такой матч – отдельное событие. Фанаты „Бенфики“ были великолепны. Но мне жаль, что мы не смогли взять три очка.

Мы очень хорошо играли, у нас было много моментов, но ворота соперников защищал блестящий Де Хеа. Мы продемонстрировали убедительную командную игру. Надеюсь, что будем продолжать в том же духе как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов».

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