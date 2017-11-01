Джовинко: «Я учился у Дель Пьеро и Пирло»

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко поделился мыслями о своем пребывании в МЛС.



«Конечно, я скучаю по своей семье и друзьям, которые остались в Италии, но я счастлив в „Торонто“. Мое будущее? Мне бы хотелось остаться здесь, но футбол такая штука, что никогда нельзя быть во всем уверенным. Мой результат подкреплен моим отношением к тренировкам. К тому же я учился у Дель Пьеро и Пирло, - у них можно было многому научиться, ведь они были настоящими профессионалами своего дела».



Ранее Себастьян Джовинко признался, что ждет вызова в сборную Италии.

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