Глик: «Забравшись на вершину футбола, Мбаппе сможет там удержаться»

Бывший одноклубник нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе защитник «Монако» Камил Глик уверен, что юный форвард сможет добиться больших высот в футболе:

«Он испытывает давление, но с такой умной головой на плечах сможет стать еще сильнее. Я уверен, что забравшись на вершину футбола, он сможет там удержаться.

Впереди у него большое будущее. Он может стать лучшим футболистом мира, никаких сомнений. Уже сейчас я могу назвать Килиана одним из лучших игроков, с которым мне доводилось играть. Может, даже лучшим».

На днях Мбаппе отметил, что пока не готов бороться за «Золотой мяч».

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