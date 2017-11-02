«Ливерпуль» взял верх над «Марибором»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Марибор».
Ливерпуль, стадион «Энфилд»
«Ливерпуль» (Англия) – «Марибор» (Словения) – 3:0 (0:0)
Голы: Салах 49, Джан 64, Старридж 90.
Нереализованный пенальти: Милнер 53.
«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Матип, Морено, Александр-Арнольд, Милнер, Вейналдум (Хендерсон 17), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Фирмино (Груич 85), Салах (Старридж 74).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Марибор»: Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Хотич (Ахмеди 81), Каба, Бохар (Байде 69), Пихлер, Мешанович (Таварес 59).
Главный тренер: Дарко Миланич.
Предупреждения: Бохар 22, Райчевич 53.
Судья: Кружляк (Словакия).
В другом матче «Севилья» обыграла «Спартак».
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Игрокам надо больше верить в себя, видно что не все спокойно переносят груз давления и ожиданий, и это мешает. Но помалеху, две победы в ряд есть, надо выходить на накат и догонять в лиге!
Игрокам надо больше верить в себя, видно что не все спокойно переносят груз давления и ожиданий, и это мешает. Но помалеху, две победы в ряд есть, надо выходить на накат и догонять в лиге!
Как с Хаддерс..(как его там), коппейка в коппейку. С победой и с сухарём!
Как с Хаддерс..(как его там), коппейка в коппейку. С победой и с сухарём!