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«Ливерпуль» взял верх над «Марибором»

сегодня, 00:35
ЛиверпульЛиверпуль3 : 0МариборМариборМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Марибор».

Ливерпуль, стадион «Энфилд»

«Ливерпуль» (Англия) – «Марибор» (Словения) – 3:0 (0:0)
Голы: Салах 49, Джан 64, Старридж 90.
Нереализованный пенальти: Милнер 53.

«Ливерпуль»: Кариус, Клаван, Матип, Морено, Александр-Арнольд, Милнер, Вейналдум (Хендерсон 17), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Фирмино (Груич 85), Салах (Старридж 74).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Биллонг, Хотич (Ахмеди 81), Каба, Бохар (Байде 69), Пихлер, Мешанович (Таварес 59).
Главный тренер: Дарко Миланич.

Предупреждения: Бохар 22, Райчевич 53.

Судья: Кружляк (Словакия).

В другом матче «Севилья» обыграла «Спартак».

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Все комментарии
IKER-RAUL
сегодня в 01:36
Победа в пол-ноги, Ливерпуль в матче ЛЧ провел непринужденную тренировку, спасибо Марибору))))
starche
сегодня в 01:13
Ожидаемо.
Coreal O'pilipp
сегодня в 01:04
Ливерпуль сделал то, что и должен был сделать, жаль что опять не забили пенальти, с этим нужно что-то делать, а так победа на классе, в нужный моменты Ливерпуль добавлял. В целом молодцы, теперь нужно с Севильей также хорошо сыграть и выходить в плей офф.
Шишанутый
сегодня в 00:56
Жаль. Теперь Спартаку придется побеждать на Энфилде чтобы опередить Ливер в борьбе за второе место.
Игорь Солнцев
сегодня в 00:55
Победит спартак и выйдет без проблем из группы с Севильей.
dzvinka
сегодня в 00:53
в первом тайме чутка нервничали из-за очевидной необходимости победы, что мешало ... во втором на классе и спокойно, после пинка Клоппа.
Игрокам надо больше верить в себя, видно что не все спокойно переносят груз давления и ожиданий, и это мешает. Но помалеху, две победы в ряд есть, надо выходить на накат и догонять в лиге!
fanliverpoolfan
сегодня в 00:52
Всех спобедой давно на соккере не был!с марибором сойдет должны были закатать минимум 5 мячей с пенальти не ахти сглазили чтоли
Mamaev
сегодня в 00:48
Салах забил! Опять игрок недели?
sergey08
сегодня в 00:47
Дежавю.
Как с Хаддерс..(как его там), коппейка в коппейку. С победой и с сухарём!
Y.N.W.A.
сегодня в 00:39
Дежурка
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