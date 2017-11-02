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«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Наполи»

сегодня, 00:39
НаполиНаполи2 : 4Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» проиграл «Манчестер Сити», который вышел в плей-офф турнира досрочно.

Неаполь, стадион «Сан Паоло»

«Наполи» (Италия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 2:4 (1:1)
Голы: Инсинье 21, Жоржиньо 62 (пен)Отаменди 34, Стоунз 48, Агуэро 68, Стерлинг 90+2.

«Наполи»: Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Маджо 31), Аллан (Рог 75), Жоржиньо (Унас 82), Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Отаменди, Делф, Стерлинг, Фернандиньо, Гюндоган (Сильва 71), Де Брюйне, Сане (Габриэл Жезус 90), Агуэро (Бернарду Силва 76).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Отаменди 90+1, Мертенс 90+4, Кулибали 90+4.

Судья: Брих (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
магистрат Калавий
сегодня в 01:39
Пеп включил режим нагибатора!
visca el barça visca catalunya
сегодня в 01:37
сити с пебедой
visca el barça visca catalunya ответил Tott_Hot
сегодня в 01:36
Tott_Hot:
ладно не серчай, отдуши ж хотел поздравить, кто виноват что за Сити кроме тебя никто не болеет?)
можеш нас фанов барсы тож поздравить

мы все топим за гвардиолу в сердцах где бы он не был
Tott_Hot ответил Шейх Сити
сегодня в 01:24
ладно не серчай, отдуши ж хотел поздравить, кто виноват что за Сити кроме тебя никто не болеет?)
Tott_Hot
сегодня в 01:16
хотел поздравить болел Ман Сити с победой...но их попросту нет))
Tott_Hot ответил Великий Князь
сегодня в 01:14
Великий Князь:
Наполи - итальянский Тотенхэм. Сливает ЕК на тотальном классе)
Если сегодняшнее унижение Реала - это слив, то я тогда ничего не понимаю в сливах))
Шейх Сити
сегодня в 01:11
Интересная игра была! МС победил на классе)
Gahi
сегодня в 01:08
Ман Сити силен как никогда видемо полуфинал Л/Ч они пройдут а там если в такой же форме будут то трофей они выйграют.
ThеDDS
сегодня в 01:05
Пеп сегодня нас балует.
David Villa7 ответил тот еще добряк
сегодня в 01:03
тот еще добряк:
У Алегри каманда ко второй части сезона набирает ход, Юве выйдет из группы, они всегда валидольно играют на групповых этапах
Так я тебе и говорю про это на данный момент. а не на будущее- сейчас Наполи будут сильнее
Sergor
сегодня в 01:01
Наполи супер команда, но нашла коса на камень.
тот еще добряк ответил David Villa7
сегодня в 01:01
У Алегри каманда ко второй части сезона набирает ход, Юве выйдет из группы, они всегда валидольно играют на групповых этапах
Mamaev
сегодня в 01:00
Отдельное спасибо комментатору за санЕ а не зАне
lemon_kg
сегодня в 01:00
А говорили Пеп какой физрук, Пеп на самом деле гениален!
SonicStar
сегодня в 00:59
результат ожидаемый ) это вам не беневенто в серии а громить )
Mamaev ответил Великий Князь
сегодня в 00:58
Великий Князь:
Наполи - итальянский Тотенхэм. Сливает ЕК на тотальном классе)
Ну про Тоттенхем сегодня не актуально)
David Villa7 ответил Великий Князь
сегодня в 00:57
Великий Князь:
Наполи - итальянский Тотенхэм. Сливает ЕК на тотальном классе)
Князь. а ты сколько пластинок карвалола рассосал вчера за матч Юве со Спортингом? Так португальцы не МС, который на скаку сейчас)
Горбатого могила исправит ответил тот еще добряк
сегодня в 00:55
тот еще добряк:
И эти лошки хотят взять скудэто?
Клык разбанится, скажет что они возьмут)))
dzvinka
сегодня в 00:55
помойка - на помойку!)))
даже не сомневался.
Горожане
сегодня в 00:55
ДА ДА ДА
David Villa7 ответил тот еще добряк
сегодня в 00:53
тот еще добряк:
Лучшая команда Италии это Юве
На данный момент я бы поспорил-со спротингом выдали два валидольных матча, с Барселоной будет еще тяжелее, а в Италии Наполи показывает на каком он месте. То что Неаполетанцы не паркуют автобус, как Юве (5-5 разница мячей за три тура ЛЧ) а играют в футбол не говорит об их слабости)
Y.N.W.A. ответил da da da
сегодня в 00:53
da da da:
радует что мы с вами живем в одну эпоху с лучшим игрок и тренером в истории этого вида спорта друзья.
Не только живем, но и являемся гражданами одной страны. Леонид действительно лучший.
Горбатого могила исправит
сегодня в 00:52
    Горбатого могила исправит
    сегодня в 00:52
    Думал зеротитульная ромашка как всегда огребет, но нашлись еще похуже.
    AktobeBarca
    сегодня в 00:51
    МС не остановит
    Evgeny Moreman
    сегодня в 00:51
    МанСити это машина .
    4ever Ars ответил -Джек Потрошитель-
    сегодня в 00:51
    -Джек Потрошитель-:
    Походу ЛЧ заберет МСити..
    Рано, рано...
    тот еще добряк ответил David Villa7
    сегодня в 00:49
    Лучшая команда Италии это Юве
    тот еще добряк
    сегодня в 00:47
      da da da
      сегодня в 00:46
      радует что мы с вами живем в одну эпоху с лучшим игрок и тренером в истории этого вида спорта друзья.
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