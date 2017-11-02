«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Наполи»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Наполи» проиграл «Манчестер Сити», который вышел в плей-офф турнира досрочно.

Неаполь, стадион «Сан Паоло»

«Наполи» (Италия) – «Манчестер Сити» (Англия) – 2:4 (1:1)

Голы: Инсинье 21, Жоржиньо 62 (пен) – Отаменди 34, Стоунз 48, Агуэро 68, Стерлинг 90+2.

«Наполи»: Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Маджо 31), Аллан (Рог 75), Жоржиньо (Унас 82), Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Стоунз, Отаменди, Делф, Стерлинг, Фернандиньо, Гюндоган (Сильва 71), Де Брюйне, Сане (Габриэл Жезус 90), Агуэро (Бернарду Силва 76).

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Отаменди 90+1, Мертенс 90+4, Кулибали 90+4.

Судья: Брих (Германия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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