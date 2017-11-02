«Шахтёр» добыл волевую победу над «Фейеноордом»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Фейеноорд».
Харьков, стадион «Металлист»
«Шахтер» (Украина) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 3:1 (2:1)
Голы: Феррейра 14, Марлос 17, Марлос 68 – Йоргенсен 12.
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Марлос, Бернард (Патрик 71), Фред, Феррейра (Дентиньо 89).
Главный тренер: Паулу Фонсека.
«Фейеноорд»: Джонс, Хапс, Ньивкоп, Сен Жюст, Эль-Ахмади, Вилхена, Тапия (Дикс 72), Амрабат, Йоргенсен (Ларссон 80), Бергхейс, Боэтиус.
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.
Предупреждения: Хочолава 36, Бергхейс 50, Эль-Ахмади 54.
Судья: Сидиропулос (Греция).
В другом матче «Манчестер Сити» обыграл «Наполи».
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