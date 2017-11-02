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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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«Шахтёр» добыл волевую победу над «Фейеноордом»

сегодня, 00:36
ШахтерШахтер3 : 1ФейеноордФейеноордМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» обыграл «Фейеноорд».

Харьков, стадион «Металлист»

«Шахтер» (Украина) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 3:1 (2:1)
Голы: Феррейра 14, Марлос 17, Марлос 68Йоргенсен 12.

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Марлос, Бернард (Патрик 71), Фред, Феррейра (Дентиньо 89).
Главный тренер: Паулу Фонсека.

«Фейеноорд»: Джонс, Хапс, Ньивкоп, Сен Жюст, Эль-Ахмади, Вилхена, Тапия (Дикс 72), Амрабат, Йоргенсен (Ларссон 80), Бергхейс, Боэтиус.
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

Предупреждения: Хочолава 36, Бергхейс 50, Эль-Ахмади 54.

Судья: Сидиропулос (Греция).

В другом матче «Манчестер Сити» обыграл «Наполи».

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Все комментарии
starche
сегодня в 01:22
С победой!
vik1974
сегодня в 01:00
Достойная и уверенная победа, тем более волевая. Молодцы!!! Теперь одной ничьи с МС или Наполи, даже ничьей Фей с Наполи, хватит для ЛЧ, но...
Хотя и сейчас у ФК ШАХТАР прекрасный результат- есть 9 очей+ гарантированное место в ЛЕ, +4 мяча по сравнению с Наполи и есть победа дома. Кто знает как дальше будет, выступление в ЛЧ или ЛЕ, но на данный момент Шахта в порядке.
Gahi
сегодня в 00:56
Поздравляю Шахтер с победой.
makerdream ответил Klose_Miro
сегодня в 00:56
Klose_Miro:
Очень трудно, но есть надежда что МС наплевательски отнесется к последнему матчу в группе.
а при равенстве очков с наполи ...интересно какая ситуация будет. Возможно минимальный проигрыш с наполи устроит. Но на это нельзя надеятся.
Klose_Miro ответил makerdream
сегодня в 00:54
makerdream:
которое будет трудно взять
Очень трудно, но есть надежда что МС наплевательски отнесется к последнему матчу в группе.
makerdream
сегодня в 00:52
шах и мат наполи! вы все врети!
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:49
Шахтер- красава, мои поздравления от всей души!!! Еще бы в ЧУ ерундой не заниматься, ваще было бы супер.
makerdream ответил Klose_Miro
сегодня в 00:49
Klose_Miro:
Не сомневался в победе Шахтера, больше за Сити переживал, и они здорово подсобили. Для плей-офф хватит 1 очка.
которое будет трудно взять
witynchik
сегодня в 00:45
хоть Шахта меня радует )))
sihafazatron
сегодня в 00:43
молодцы горняки, думаю второе место возьмут)
Mitsubanchik
сегодня в 00:42
Красота!Спасибо Пятову, надежен как всегда, особенно в конце второго тайма выручал.
Дядяслава
сегодня в 00:42
казалось бы все вери бест. мс, наполи дома и сказка может кончится. победы как бы есть но значат они мало, шахте выйти поможет только чудо.
Klose_Miro
сегодня в 00:41
Не сомневался в победе Шахтера, больше за Сити переживал, и они здорово подсобили.
Для плей-офф хватит 1 очка.
Ty4ka98
сегодня в 00:40
Великолепная игра "Шахтера" - просто супер. Быстрые контратаки с точным пасом в одно касание, отличные действия в защите, кроме последних 10 минут. Для Хочолавы в виду своего не опыта можно простить.

Фанатов с победой! Рад за "Шахтер"! 6 очков разницы с "Наполи" и теперь любая ничья - это проход в плей-офф 100%.
Donetsk_the_BEST
сегодня в 00:39
Шахтер красавчики! Браво парни! С победой!

STRONG999
сегодня в 00:39
С суперпобедой любимый клуб!!!
Великий Князь
сегодня в 00:37
Во дела!
Болелы, ловите поздравок.
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