Селихов: «У меня были возможности спасти ворота в обоих случаях»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал гостевое поражение от «Севильи» (1:2) в 4-м туре групповой стадии Лиги чемпионов:

«За игру точно не стыдно. Боролись до конца. Сначала отдали преимущество, опасались за результат. Но после первого гола пошли в атаку, игра начала получаться. Второй гол стал приличным подзатыльником для нас, он повёл вперёд. Забить один получилось, но додавить – нет. Мы не боялись, просто не всегда игра складывается, как ты хочешь. Сейчас важно выиграть у „Марибора“.

Первый гол „Севильи“? На самом деле была возможность и на выходе сыграть, и достать этот мяч. Получилось, что не выручил. Чуть-чуть позицию неправильно занял, надо было из ворот выходить. Да и во втором голе шансы были, но так получилось.

Атмосфера на „Рамон Санчес Писхуан“? На „Открытие-Арене“ она была поинтереснее».

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