Рамос: «Поставим на место тех, кто считает, что „Реал“ мёртвый»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал гостевое поражение от «Тоттенхэма» (1:3) в поединке 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов:

«Мы поставим на место тех, кто думает, что „Реал“ мёртвый. При всём уважении к „Тоттенхэму“, результат этой встречи обманчив. „Реал“ вернётся на свой уровень и сделает это очень скоро.

Учитывая мой долгий опыт пребывания здесь, я знаю, что команде важно сохранять спокойствие. Несмотря на то, что происходит, мы продолжаем выступать в нашем любимом турнире. Какие-то вещи у нас получились очень хорошо, но всё это было омрачено итоговым результатом.

Нельзя винить отдельных игроков. Команда всегда старается сделать всё как надо».

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