Алли: «Не удивлён тем, что мы доминировали в матче с „Реалом“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли, отметившийся дублем в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1), поделился впечатления от игры:

«Мы сыграли превосходно. Знали, что если выполним наш план на игру и будем надёжно действовать в обороне, то у нас будут шансы. Мы очень довольны результатом. Не удивлён тем, что мы доминировали – ещё на „Бернабеу“ у нас было много свободного пространства. Хотим не просто конкурировать с такими командами, хотим их побеждать. Рад, что удалось забить два гола, но куда важнее то, что мы одержали победу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте