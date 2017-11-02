Модрич: «„Тоттенхэм“ был намного лучше нас. Такое поражение очень трудно принять»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче групповой стадии Лиги чемпионом отметил, что лондонский клуб заслужил победу над «сливочными»:

«Мадридский „Реал“ всегда справляется с трудностями. Мы уже переживали тяжёлые периоды и всегда возвращались на свой уровень.

Это поражение стало для нас неожиданностью, принять его очень сложно. Но это футбол, такие вещи случаются со всеми, и я считаю, что „Тоттенхэм“ заслужил эту победу. Они были намного лучше нас, и теперь нам предстоит найти выход из этой ситуации.

Я не думаю, что наша проблема в физике. Мы хорошо готовы с точки зрения физической формы. Просто мы не показываем тот футбол, в который умеем играть. Мы должны сделать всё, чтобы восстановить наш прежний уровень».

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