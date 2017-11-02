Инсинье: «Мы незаслуженно проиграли „Ман Сити“»

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье, отличившийся голом в ворота «Манчестер Сити», прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:4):

«Учитывая игру, которую мы сегодня показали, результат несправедлив. Мы доминировали большую часть матча против лучшей команды Европы, и поэтому расстроены таким исходом. Если продолжим играть так же, то сохраним шансы на выход из группы.

При счёте 2:2 Эдерсон сделал потрясающий сэйв после удара Кальехона, и вместо того чтобы повести 3:2, мы пропустили ещё один гол.

Мы должны разобрать эпизоды этого матча и проделать работу над ошибками».

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