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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Отношения между Неймаром и Эмери продолжают ухудшаться

сегодня, 11:47

Отношения между главным тренером ПСЖ Унаи Эмери и нападающим Неймаром становятся всё более натянутыми, сообщают во Франции. 

Бразильцу главным образом не нравятся видеоразборы соперников, к которым тренер подходит особенно щепетильно. По мнению Неймара, они занимают слишком много времени. Также форвард недоволен тем фактом, что Эмери не отдал ему право на исполнение всех стандартных положений, а разделил их поровну с Эдинсоном Кавани. Источники сообщают, что Эмери относится к Неймару так же, как и к остальным футболистам, не делая сноску на его звездный статус, а это также задевает бразильца.

В команде Неймар особенно близко общается со своими соотечественниками - Дани Алвесом, Тиаго Силвой и Лукасом Моурой. Имя Унаи Эмери в их беседах не произносится и в целом в кругу этих футболистов тема тренера специально не обсуждается.

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Все комментарии
Tott_Hot
сегодня в 12:11
Уволить Эмери и нанять Магата. Этот покажет петушку, где его кушетка.
Майкл59ru
сегодня в 12:06
Я даже знаю чем всё это закончится. Тут даже Вангой не надо быть чтобы понять что в конце концов в этой их дуэли проиграет Эмери. Ну не будут же шейхи Неймара выгонять,он живая реклама и ещё не все вложенные в него бабосики отработал. А тренер,что тренер,скажут не справляется и не в состоянии поддерживать микроклимат в команде и отпустят на все четыре стороны. Благо желающих занять его место,да ещё с такими гонорарами,вагон и маленькая тележка. Ссориться с такими звездунами как Неймар,это всё равно что писать против ветра )
Saang
сегодня в 12:01
Битва века. Игрочишка против тренеришки! :))))
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:00
Ерунда
Жажда скорости
сегодня в 12:00
Повезло ему,что Ибры там нет😂 я бы посмотрел,как он собирается у носатого статус номер 1 отнимать)))
next-generation
сегодня в 11:59
Из простого парня Барселона сделала заносчивого и высокомерного хама.
Жажда скорости
сегодня в 11:59
Да блин,даже Роналду с месси не были такими,при всем их эгоизме..А этому черту все не нравится...
AntiherQ1488
сегодня в 11:58
И тренеришкой!
Red_team
сегодня в 11:57
Купили примадонну за 222 ляма на свою голову, скоро не знать будут куда девать этого избалованного капризного танцора диско, он им скоро перед каждым матчем свой райдер будет выкладывать =)
firewing
сегодня в 11:57
Не откатили тренеру с 220 лямов что ли? И хотят в любимчики?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:54
ПОРА УЖЕ УВОЛЬНЯТЬ ТРЕНЕРИШКУ
НЕЙМАР БУДЕТ ИГРАЮЩИМ ТРЕНЕРОМ
Windblayse
сегодня в 11:54
Думал, что раз он перешел из Барсы (продался), то ему будут 63 подтирать
Странное такое поведение
Капризный ребенок какой-то серьезно
Don trambon
сегодня в 11:54
Да. Если чему у научил Неймара мэсси, то это тому, что не уважать клуб, руководство и высокой самооценке.
Барселонаа разрушает игроков, как морально, так и физически((9
ДСА
сегодня в 11:53
Катался в Барселоне как сыр в масле, а теперь в одной бочке с пауками.
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:52
Бразильская телочка думает,что ему все обязаны.На месте Кавани я бы засунул его голову в шкафчик для одежды и пару раз дверью бы пере...Чтобы понял,что не надо быть слишком высокомерным.
OLESOCC
сегодня в 11:49
По барабану!.
Gorbuncov
сегодня в 11:48
Переживаю за их отношения больше, чем за свои)))))
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