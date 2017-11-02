Отношения между Неймаром и Эмери продолжают ухудшаться

Отношения между главным тренером ПСЖ Унаи Эмери и нападающим Неймаром становятся всё более натянутыми, сообщают во Франции.

Бразильцу главным образом не нравятся видеоразборы соперников, к которым тренер подходит особенно щепетильно. По мнению Неймара, они занимают слишком много времени. Также форвард недоволен тем фактом, что Эмери не отдал ему право на исполнение всех стандартных положений, а разделил их поровну с Эдинсоном Кавани. Источники сообщают, что Эмери относится к Неймару так же, как и к остальным футболистам, не делая сноску на его звездный статус, а это также задевает бразильца.

В команде Неймар особенно близко общается со своими соотечественниками - Дани Алвесом, Тиаго Силвой и Лукасом Моурой. Имя Унаи Эмери в их беседах не произносится и в целом в кругу этих футболистов тема тренера специально не обсуждается.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте