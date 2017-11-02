«Боруссия» не смогла обыграть АПОЭЛ

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» и АПОЭЛ обменялись голами.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д - АПОЭЛ - 1:1 (1:0)
Голы: Геррейру 29 — Поте 51.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Геррейру (Шмельцер 72), Бартра, Топрак (Шюррле 87), Гетце, Вайгль, Пулишич, Кагава, Филипп (Ярмоленко, 65), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
АПОЭЛ: Перес, Руэда, Меркис, Карлао, Александру (Шаллаи 46), Алонефтис (Фариас 82), Нуну Мораиш, Винисиус, Захид, Вурос, Поте (де Камарго 74).
Главный тренер: Донис Георгиос.
Предупреждения: Карлао 72, Вурос 90+1, Перес 90+3.
Судья: Матей Юг.
В другом матче дня «Бешикташ» и «Монако» сыграли вничью (1:1).
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Вот вам и Апоэль...! В ЛЧ сюрприз может приподнести любая команда!
Вот вам и Апоэль...! В ЛЧ сюрприз может приподнести любая команда!
Так что если бы дело было в Ярмоленко, это было бы здорово, но всё намного хуже.
Так что если бы дело было в Ярмоленко, это было бы здорово, но всё намного хуже.