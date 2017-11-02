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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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«Боруссия» не смогла обыграть АПОЭЛ

сегодня, 00:42
БоруссияБоруссия1 : 1АПОЭЛАПОЭЛМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» и АПОЭЛ обменялись голами.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» Д - АПОЭЛ - 1:1 (1:0)
Голы: Геррейру 29Поте 51.

«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос, Геррейру (Шмельцер 72), Бартра, Топрак (Шюррле 87), Гетце, Вайгль, Пулишич, Кагава, Филипп (Ярмоленко, 65), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.

АПОЭЛ: Перес, Руэда, Меркис, Карлао, Александру (Шаллаи 46), Алонефтис (Фариас 82), Нуну Мораиш, Винисиус, Захид, Вурос, Поте (де Камарго 74).
Главный тренер: Донис Георгиос.

Предупреждения: Карлао 72, Вурос 90+1, Перес 90+3.

Судья: Матей Юг.

В другом матче дня «Бешикташ» и «Монако» сыграли вничью (1:1).

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Все комментарии
Napoleon Bonapart ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:29
Так Себе Аналитик:
Да у него холивар против хохлов идет по всему сайту, что поделаешь, мужчина в возрасте, еще и Киселева пересмотрел, теперь как к мировой угрозе к ним относится.
Мне не нужен Киселев, я больше сорока лет на них насмотрелся, знаю, что говорю....
Napoleon Bonapart ответил ZENIT GOAL
сегодня в 01:25
ZENIT GOAL:
Интересно, а причём здесь хохол, если Обамеянг стабильно уже четыре года (точнее, три года, в первый он больше в оффсайды попадал) запарывает моментов раз в пять больше, чем реализует, полузащита не может нормально выходить из-под прессинга, Бюрки пускает бабочек, а оборона мало того, что занимается привозами, так её ещё и Бош специально высоко ставит, просто приглашая соперника закидывать мяч им за спину и красиво сливать в унитаз те немногочисленные реализуемые Боруссией моменты...Более того, он никак не хочет отказываться от аяксовской схемы 4-3-3, из-за которой Дортмунд 2 месяца уже наказывают все, кому не лень. Просто за счёт высокого прессинга и длинных передач. Ну и криволапости Пьера Так что если бы дело было в Ярмоленко, это было бы здорово, но всё намного хуже.
Разумеется я утрирую и дело конечно не в Ярмолке, а гораздо глубже. Просто хохол не подходит такому клубу как БД, он не усилил эту команду. Я же говорил, что эта покупка- нелепая и не нужная, если уж покупать, то стоющего человека, а не этого рогуля "вышедшего в тираж"! Мне жаль БД, знаменитый клуб, а занимается х......й.
Tott_Hot
сегодня в 01:20
группа смерти говорили они...шпоры в ЛЕ вылетят говорили они
Evgeny Moreman
сегодня в 01:15
Боруссия деградирует .
Mоnоlo ответил Gianfranco Zola
сегодня в 01:08
Не особо крепким. Просто Боруссия слишком слаба.
sihafazatron ответил KRR2012
сегодня в 01:05
KRR2012:
Зенит со своим статусом "лучшая команда восточной Европы" красиво пролетит как аргентинское танго на фестивале брейк данса)))) так что надо постараться как можно дальше пройти...а то у них уже были запросы на победу в ЛЕ))
посмотрим в какой они форме будут к плей-офф, еще много времени до этого
ZENIT GOAL ответил NGY
сегодня в 01:04
NGY:
Апоэль, Апоэль, кричат норные из Каталонии...! Вот вам и Апоэль...! В ЛЧ сюрприз может приподнести любая команда!
Какой-же это сюрприз, если Боруссия сейчас такие "сюрпризы" получает регулярно от Айнтрахтов, Аугсбургов и Ганноверов (при всём к ним уважении)? Это уже закономерность.
KRR2012 ответил sihafazatron
сегодня в 01:03
Зенит со своим статусом "лучшая команда восточной Европы" красиво пролетит как аргентинское танго на фестивале брейк данса)))) так что надо постараться как можно дальше пройти...а то у них уже были запросы на победу в ЛЕ))
Gianfranco Zola
сегодня в 01:02
АПОЭЛ оказался, крепким орешком.
ZENIT GOAL ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 01:02
Так Себе Аналитик:
Да у него холивар против хохлов идет по всему сайту, что поделаешь, мужчина в возрасте, еще и Киселева пересмотрел, теперь как к мировой угрозе к ним относится.
да мне хохлы тоже надоели, особенно гудбои всякие на этом сайте и их рукопожатная группа поддержки из секты Свидетелей Блоссии , но насчёт Ярмоленко и Боруссии я объективен - не он главная проблема. Более того, он за эти два месяца сделал больше, чем тот-же Обамеянг.
BVB DORTMUND 09
сегодня в 01:01
такого позорища со времен сезона 14/15 наверно не было. игру и комментировать не хочется потому что одна и та же фигня из матча в матча происходит. ситуация в клубе как я считаю критическая
sihafazatron ответил KRR2012
сегодня в 00:59
KRR2012:
Ох ЛЕ будет интересной- Милан,БД,Атлетико,Монако...нашим клубам будет ой как несладко
+скорей всего наполи, если только они вторые составы не будут ставить, будет очень интересно)
Так Себе Аналитик ответил ZENIT GOAL
сегодня в 00:59
ZENIT GOAL:
Интересно, а причём здесь хохол, если Обамеянг стабильно уже четыре года (точнее, три года, в первый он больше в оффсайды попадал) запарывает моментов раз в пять больше, чем реализует, полузащита не может нормально выходить из-под прессинга, Бюрки пускает бабочек, а оборона мало того, что занимается привозами, так её ещё и Бош специально высоко ставит, просто приглашая соперника закидывать мяч им за спину и красиво сливать в унитаз те немногочисленные реализуемые Боруссией моменты...Более того, он никак не хочет отказываться от аяксовской схемы 4-3-3, из-за которой Дортмунд 2 месяца уже наказывают все, кому не лень. Просто за счёт высокого прессинга и длинных передач. Ну и криволапости Пьера Так что если бы дело было в Ярмоленко, это было бы здорово, но всё намного хуже.
Да у него холивар против хохлов идет по всему сайту, что поделаешь, мужчина в возрасте, еще и Киселева пересмотрел, теперь как к мировой угрозе к ним относится.
NGY
сегодня в 00:59
Апоэль, Апоэль, кричат норные из Каталонии...!

Вот вам и Апоэль...! В ЛЧ сюрприз может приподнести любая команда!
RoArt ответил ATG
сегодня в 00:57
ATG:
позорищя
Да нормально Олимпиакос сыграл, немного не дожал ))
KRR2012 ответил sihafazatron
сегодня в 00:57
Ох ЛЕ будет интересной- Милан,БД,Атлетико,Монако...нашим клубам будет ой как несладко
kmhb
сегодня в 00:56
Мда, а БД то оказывается полное Г.
ATG
сегодня в 00:56
позорищя
ZENIT GOAL ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 00:56
Napoleon Bonapart:
Как появился хохол этот в БД, так и игра у немцев закончилась. Сидеть бы ему в киеве своем, и сало кушать....
Интересно, а причём здесь хохол, если Обамеянг стабильно уже четыре года (точнее, три года, в первый он больше в оффсайды попадал) запарывает моментов раз в пять больше, чем реализует, полузащита не может нормально выходить из-под прессинга, Бюрки пускает бабочек, а оборона мало того, что занимается привозами, так её ещё и Бош специально высоко ставит, просто приглашая соперника закидывать мяч им за спину и красиво сливать в унитаз те немногочисленные реализуемые Боруссией моменты...Более того, он никак не хочет отказываться от аяксовской схемы 4-3-3, из-за которой Дортмунд 2 месяца уже наказывают все, кому не лень. Просто за счёт высокого прессинга и длинных передач. Ну и криволапости Пьера
Так что если бы дело было в Ярмоленко, это было бы здорово, но всё намного хуже.
tarabuka
сегодня в 00:53
Замыкателю опять повезло с группой. Мертвый Апоэл и Боруссия будут улучшать статистику.
makerdream
сегодня в 00:51
без ярмоленка играли вот и проиграли!
AktobeBarca
сегодня в 00:50
Конец сказки?!
cevin cigan
сегодня в 00:49
ещё одни 56оиды................
ZENIT GOAL
сегодня в 00:47
Ну чё, нормально, остаётся ещё на выходных Баварии проиграть...
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:47
Жаль, "Дортмунд" все слабеет и слабеет. Так и до уровня "Вердера", который в свое время выходил в ЛЧ и с разгромными счетами всем сливал, дойти можно.
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:46
Как появился хохол этот в БД, так и игра у немцев закончилась. Сидеть бы ему в киеве своем, и сало кушать....
Artuom
сегодня в 00:45
ЛЧ без БД, Атлетико и Монако. Слабая игра...
4ever Ars
сегодня в 00:45
Фи...
ошалевший
сегодня в 00:45
передают очередной привет всем экспрессам,самый маленький кэфф и самый опысный был
sihafazatron
сегодня в 00:43
с атлетами в ле поборятся бестолочи
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