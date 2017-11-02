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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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«Реал» впервые с марта 2015 года проиграл 2 выездных матча кряду

сегодня, 09:41
ТоттенхэмТоттенхэм3 : 1РеалРеалМатч завершен

Уступив накануне «Тоттенхэму» на выезде (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл второй гостевой матч подряд. Ранее «сливочные» были биты в Жироне (1:2).

Таким образом, «Реал» уступил в двух выездных играх подряд впервые за два с половиной года. В марте 2015-го клуб в рамках чемпионата Испании оказался слабее «Атлетика» (0:1) и «Барселоны» (1:2).

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 10:40
Есть шанс сделать хет-трик из поражений.
No problem
сегодня в 10:25
    3ton
    сегодня в 10:19
    Очень интересная новость .
    Осталось новость " Реал впервые проиграл матч в ЛЧ 2017/18"
    Майкл59ru
    сегодня в 09:59
    Зачем столько много новостей об аутсайдере Примеры и ЛЧ. Напишите к примеру об Анжи что нибудь. Страсть как хочу узнать что сейчас происходит в Махачкале. А то что реал установил очередные антирекорды мы итак уже все знаем )
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