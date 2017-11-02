«Реал» впервые с марта 2015 года проиграл 2 выездных матча кряду

Уступив накануне «Тоттенхэму» на выезде (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл второй гостевой матч подряд. Ранее «сливочные» были биты в Жироне (1:2).

Таким образом, «Реал» уступил в двух выездных играх подряд впервые за два с половиной года. В марте 2015-го клуб в рамках чемпионата Испании оказался слабее «Атлетика» (0:1) и «Барселоны» (1:2).

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