«Порту» победил «РБ Лейпциг»

«Порту» в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «РБ Лейпциг».
Порту, стадион «Драгау».
«Порту» - «РБ Лейпциг» - 3:1 (1:0)
Голы: Эррера 13, Данилу Перейра 61, М. Перейра 90+3. — Вернер 48.
«Порту»: Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Корона (М. Перейра 72), Эррера, Марега (Андре Андре 13), Данилу Перейра, Браими (Рейес 89), Абубакар.
Главный тренер: Сержиу Консейсау.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Клостерманн 46), Бернардо, Упамекано, Забитцер, Кейта, Форсберг, Кампль, Брума (Вернер 46), Огюстен (Поульсен 75).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Предупреждения: Хальстенберг 42, Огюстен 63, Данилу Перейра 77, Забитцер 85.
Судья: Овидиу Хацеган.
В другом матче дня «Бешикташ» и «Монако» сыграли вничью (1:1).
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