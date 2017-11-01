Ганчаренко: «Может, и переведём Вернблума в нападение»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после победы над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов не исключил, что и впредь будет использовать полузащитника Понтуса Вернблума, забившего победный гол, на острие атаки:

«Вернблум забил победный гол и принёс много пользы. То же самое делает в принципе, когда и в центре поля играет. Переведём ли его в центрфорварды на постоянной основе? Если сегодня мы это сделали, почему не сможем повторить в дальнейшем? Посмотрим.

Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трёх таймов с „Базелем“ тяжело было сказать, что продолжим свой путь в Лиге чемпионов. Команда показала, что с волей и характером у неё всё в порядке. Удалось улучшить атаку путём изменения позиций, например, Василия Березуцкого и Васина. Можно также выделить сейв Акинфеева.

Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда была закрепощённой сначала. В перерыве поставил задачу играть более раскрепощённо и свободно.

„Базелю“ потом играть дома с МЮ, с лидером группы. Плюс у них непростой выезд в Лиссабон к разозлённой крупным поражением „Бенфике“. Не могу сказать, что нам будет легко. Но МЮ, думаю, уже решил свою главную задачу, возможно, им не будет хватать мотивации против нас».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте