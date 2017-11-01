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Ганчаренко: «Может, и переведём Вернблума в нападение»

сегодня, 01:48
БазельБазель1 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после победы над «Базелем» (2:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов не исключил, что и впредь будет использовать полузащитника Понтуса Вернблума, забившего победный гол, на острие атаки:

«Вернблум забил победный гол и принёс много пользы. То же самое делает в принципе, когда и в центре поля играет. Переведём ли его в центрфорварды на постоянной основе? Если сегодня мы это сделали, почему не сможем повторить в дальнейшем? Посмотрим.

Мы довольны тем, что сохранили интригу в группе. Хотя по итогам трёх таймов с „Базелем“ тяжело было сказать, что продолжим свой путь в Лиге чемпионов. Команда показала, что с волей и характером у неё всё в порядке. Удалось улучшить атаку путём изменения позиций, например, Василия Березуцкого и Васина. Можно также выделить сейв Акинфеева.

Наверное, какие-то мои действия привели к тому, что команда была закрепощённой сначала. В перерыве поставил задачу играть более раскрепощённо и свободно.

„Базелю“ потом играть дома с МЮ, с лидером группы. Плюс у них непростой выезд в Лиссабон к разозлённой крупным поражением „Бенфике“. Не могу сказать, что нам будет легко. Но МЮ, думаю, уже решил свою главную задачу, возможно, им не будет хватать мотивации против нас».

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dalex83
сегодня в 01:57
    Правнук Сталина
    сегодня в 01:53
    А Васина в рамку поставить)))))))))))))0
    Великолепный
    сегодня в 01:52
    Давно пора Вернблума переводить в нападающие, раз не прикупили никого))
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