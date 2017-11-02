Бош: «Надо побеждать „Баварию“, чтобы к „Боруссии“ вернулась уверенность»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош серьезно настроен в преддверии матча Бундеслиги с «Баварией». По словам Боша, «шмели» намерены играть на победу.

«Моя задача - вернуть игрокам уверенность в своих силах. Самый простой способ - обыграть „Баварию“. Это лучшее лекарство.

Возможно, даже хорошо, что мы играем с мюнхенцами именно сейчас. В начале сезона „Боруссия“ лидировала, и тогда давление было бы серьезным. Теперь, может быть, поклонники не будут ждать от нас очень многого».

«Боруссия» накануне сыграла вничью с АПОЭЛом в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

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