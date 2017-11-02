Филиппо Индзаги: «Мечтаю увидеть „Милан“ и „Лацио“ в финале Лиги Европы»

Бывший нападающий сборной Италии Филиппо Индзаги признался, что хотел бы увидеть «Милан» и «Лацио» в финале Лиги Европы.



«Единственный международный турнир, где должен выступать „Милан“ - это Лига чемпионов. Но сейчас команда только перестраиваться, поэтому к матчам Лиги Европы им тоже нужно подходить ответственно. Я мечтаю увидеть в финале ЛЕ „Милан“ и „Лацио“. Это будет матч команды моего брата и моего родного клуба, - это было бы потрясающее зрелище».



Ранее Филиппо Индзаги говорил, что «Милану» требуется немного терпения.

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