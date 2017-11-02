Жиньяк: «У ПСЖ самая уродливая форма в мире»

Нападающий мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк, известный своей нелюбовью к ПСЖ, вновь не упустил возможность покритиковать парижский клуб. Во время одной из фотосессий в Мексике Жиньяк увидел проходящего мимо человека в форме ПСЖ.

«Это самая уродливая форма в мире», — сказал вслед прохожему футболист.

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