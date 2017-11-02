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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Жиньяк: «У ПСЖ самая уродливая форма в мире»

сегодня, 11:33

Нападающий мексиканского «Тигреса» Андре-Пьер Жиньяк, известный своей нелюбовью к ПСЖ, вновь не упустил возможность покритиковать парижский клуб. Во время одной из фотосессий в Мексике Жиньяк увидел проходящего мимо человека в форме ПСЖ.

«Это самая уродливая форма в мире», — сказал вслед прохожему футболист.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:03
Бедный мужик, смутился) Думаю, что он просто персонально за Кавани болеет, а не за ПСЖ.
Но тем не менее. А вообще, люблю принципиальных футболистов, а не таких как Мората, которым везде сладко и хорошо и у которого лучший клуб в мире - тот , в котором он сейчас играет...
Не знал, что Жиньяк так скатился.. Хотя он ничего не показывал в Арсенале.
Gorbuncov
сегодня в 12:02
Глоры ПСЖ уже до Мексики добрались.
Майкл59ru
сегодня в 11:59
Не одежда красит человека, а человек одежду. Форма не виновата что её зачастую напяливают не самые лучшие люди. )
КЭТиК
сегодня в 11:56
Главное не обертка - главное конфетка.
sihafazatron
сегодня в 11:54
не красиво
Igo0rek
сегодня в 11:37
Ну так то он прав.
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