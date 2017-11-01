Куртуа: «Мы отдадим свои жизни ради победы в матче с МЮ»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассчитывает, что его команде удастся реабилитироваться в матче против «Манчестер Юнейтед» после разгромного поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов:

«Если мы хотим остаться на ведущих позициях в Премьер-Лиге, победа в этой игре обязательна. „Челси“ отстает от „Сити“ на девять пунктов, от „Юнайтед“ — на четыре. „Тоттенхэм“ совсем рядом с нами. Мы постараемся взять три очка и отдадим свои жизни ради победы.

Сложно ли нам совмещать выступления в АПЛ и Лиге чемпионов? Не думаю. Мы стремимся показывать лучшую игру и хотим играть в Лиге чемпионов. Несколько лет назад мы выиграли чемпионат, когда выступали в еврокубке».

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Челси» состоится 5 ноября.

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