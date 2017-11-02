Агент: «„Наполи“ пока не контактировал с Кришито»

Агент защитника «Зенита» Доменико Кришито Андреа Д’Амико опроверг слухи о том, что «Наполи» обратился к его клиенту, узнав о том, что потерял Фаузи Гулама из-за травмы на несколько месяцев.

«Очень жаль, что Гулам порвал крестообразные связки. Наверняка „Наполи“ зимой попытается восполнить потерю на рынке. Но по Кришито нет ничего нового. Его контракт истекает летом. Контакта с „Наполи“ не было. До отъезда Кришито в Россию „Наполи“ им интересовался. Но прошло много времени. Посмотрим, что произойдет. Не знаю, продаст ли „Зенит“ Доменико зимой».

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