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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РиекаРиека 1:4 Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
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Каннаваро вновь возглавит «Гуанчжоу Эвергранд», где сменит Сколари

сегодня, 22:10

Наставник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро является главным кандидатом на пост главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд».

Напомним, что рулевой «Эвергранд» Луис Фелипе Сколари покинет клуб по окончании сезона, потому руководство новоиспеченных чемпионов Китая ищет ему замену. По слухам, изначально боссы «Эвергранд» хотели пригласить на данный пост сидящего без работы Карло Анчелотти, однако итальянец, судя по всему, отказался от предложения.

Теперь же выбор боссов клуба пал на Каннаваро, который ранее уже возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд».

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