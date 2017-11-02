Р. Мартинес объяснил, почему не вызывает в сборную Бельгии Наингголана

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему регулярно в команду не вызывается полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан.

«Я понимаю, что он очень популярен. Но я должен принимать решение, исходя из баланса команды. У нас нет позиции, на которой Раджа играет в „Роме“. А на месте „десятки“ нет лучше, чем Азар и Мертенс. Мы тестировали Наингголана, и это не работало. Я знаю, что у него большой потенциал, но это не тот человек, которого стоит вызывать ради глубокого запаса, поскольку ему нужно всегда играть заметную роль в команде. Он не подходит на роль запасного. В разных странах есть подобные ситуации. Почему, например, нет Фабрегаса в сборной Испании. Тренеру сложно найти баланс».

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