Моуриньо: «Через несколько лет никто не вспомнит, что я тренировал „Челси“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после игры с «Бенфикой» (2:0) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Это важная игра, потому что нам будет противостоять большой соперник. Это действующий чемпион. Но с эмоциональной точки зрения это всего лишь еще одна игра. Это обычный день. Через несколько лет никто и не вспомнит, что я тренировал „Челси“. Это не так важно. В профессиональном футболе ты сегодня в одном клубе, завтра – в другом».

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