Конте и Абрамович не разговаривают друг с другом

По информации СМИ, отношения между главным тренером «Челси» Антонио Конте и владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем оставляют желать лучшего.

По слухам, двое не разговаривают друг с другом уже несколько недель, а общается Конте с боссами клуба через Марину Грановскую - советницу Абрамовича.

Ранее сообщалось, что Конте, скучающий по Италии, может возглавить «Милан».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте