Конте и Абрамович не разговаривают друг с другом

По информации СМИ, отношения между главным тренером «Челси» Антонио Конте и владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем оставляют желать лучшего.
По слухам, двое не разговаривают друг с другом уже несколько недель, а общается Конте с боссами клуба через Марину Грановскую - советницу Абрамовича.
Ранее сообщалось, что Конте, скучающий по Италии, может возглавить «Милан».
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Будем честны, пора Абраму начинать сочинять смску для итальянца
Будем честны, пора Абраму начинать сочинять смску для итальянца
А представленный тобой источник так вообще не заинтересован выносить сор из избы,если конфликт действительно имеет место быть.
А представленный тобой источник так вообще не заинтересован выносить сор из избы,если конфликт действительно имеет место быть.