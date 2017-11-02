Эшпириту Санту не стал комментировать слухи об «Эвертоне»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал слухи о том, что его хочет пригласить на тренерский пост «Эвертон».

«Когда я подписал контракт с „Вулверхэмптоном“, взял на себя обязательства. Это большой вызов, важный проект. Я много работал над командой и требую от игроков полной самоотдачи и концентрации. Если я прошу от них этого, то и они вправе просить от меня того же. Мы думаем только о своих матчах. Это самое главное».

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