Игрок «Эвертона» Мартина был госпитализирован после матча с «Лионом»

Защитник «Эвертона» Руэндли Мартина был госпитализирован после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лиона».

28-летний футболист рухнул на газон после столкновения с нападающим соперников Максвелом Корне и не мог пошевелиться. На протяжении 7 минут над игроком «шаманила» бригада докторов, пытаясь привести его в чувство. В результате Мартине наложили на шею гипс и унесли на носилках.

Точный диагноз станет известен позже.

Отметим, что в самой игре «ириски» были разгромлены французами.

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