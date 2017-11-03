Игрок «Эвертона» Мартина был госпитализирован после матча с «Лионом»

Защитник «Эвертона» Руэндли Мартина был госпитализирован после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Лиона».
28-летний футболист рухнул на газон после столкновения с нападающим соперников Максвелом Корне и не мог пошевелиться. На протяжении 7 минут над игроком «шаманила» бригада докторов, пытаясь привести его в чувство. В результате Мартине наложили на шею гипс и унесли на носилках.
Точный диагноз станет известен позже.
Отметим, что в самой игре «ириски» были разгромлены французами.
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