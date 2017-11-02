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«Лион» разгромил «Эвертон», «ириски» покидают Лигу Европы

вчера, 23:00
ЛионЛион3 : 0ЭвертонЭвертонМатч завершен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лион» забил три безответных мяча «Эвертону».

Лион, стадион «Групама Стэдиум» 

«Лион» – «Эвертон» – 3:0 (0:0)
Голы: Траоре 68, Ауар 76, Депай 88.

«Лион»: Лопеш, Марсело, Диахаби, Менди, Рафаэл, Корне, Танги Ндомбеле (Ферри 77), Фекир (Ауар 62), Депай, Траоре (Диас 70), Тусар.
Главный тренер: Бруно Женезио.

«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кенни, Мартина (Бешич 43), Уильямс, Банингиме, Шнейдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Калверт-Льюин 61), Леннон (Влашич 71), Лукман.
И. о. главного тренера: Дэвид Ансворт.

Предупреждения: Мартина 7, Шнейдерлин 57, Рафаэл 78, Ауар 85.
Удаление: Шнейдерлин 80.

Судья: Орель Гринфилд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:09
Шнейдерлен - мешок
ermak6848
вчера в 23:58
С Победой " Лион " !!!
drug01
вчера в 23:53
Эвертон совсем плохой!!!!
RussianHorse
вчера в 23:39
Жаль, что они рассыпаются на глазах..
Barcamilan
вчера в 23:23
уж очень ослабели ириски
Owl Fake
вчера в 23:07
Когда по тебе плачет Чемпионшип, тут не до ЛЕ..
311
вчера в 23:06
Ирискам нынче не до футбола, с тренером бы определиться!)
Foxes
вчера в 23:02
Как я и говорил, Лион разгромит ирисок, так и вышло.
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