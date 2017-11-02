«Лион» разгромил «Эвертон», «ириски» покидают Лигу Европы

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Лион» забил три безответных мяча «Эвертону».
Лион, стадион «Групама Стэдиум»
«Лион» – «Эвертон» – 3:0 (0:0)
Голы: Траоре 68, Ауар 76, Депай 88.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Диахаби, Менди, Рафаэл, Корне, Танги Ндомбеле (Ферри 77), Фекир (Ауар 62), Депай, Траоре (Диас 70), Тусар.
Главный тренер: Бруно Женезио.
«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кенни, Мартина (Бешич 43), Уильямс, Банингиме, Шнейдерлин, Сигурдссон, Гуйе (Калверт-Льюин 61), Леннон (Влашич 71), Лукман.
И. о. главного тренера: Дэвид Ансворт.
Предупреждения: Мартина 7, Шнейдерлин 57, Рафаэл 78, Ауар 85.
Удаление: Шнейдерлин 80.
Судья: Орель Гринфилд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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