Лукаку: «Многие оценивают меня как полностью сформировавшегося игрока, а мне лишь 24 года»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку ответил на критику в свой адрес. Напомним, форвард ударно начал сезон, но с сентября за «красных дьяволов» не забивал.

«Думаю, многие оценивают меня как полностью сформировавшегося игрока, а ведь мне лишь 24 года. Лучше пусть мне понадобится год на прогресс, чем я сразу окажусь на вершине, а после начну деградировать.

Я знаю, что талантлив. Я многое умею: забивать левой ногой, правой, головой. Но я также хочу создавать моменты для своих партнеров, хочу иметь больше результативных передач. Хочу быть уверен в том, что команда может на меня положиться в нужный момент.

Я нахожусь в идеальном месте в идеальном возрасте. Хочу быть победителем и выйти на новый уровень».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте