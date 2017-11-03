Оуэн: «Не вижу, за счет чего „Арсенал“ может отобрать очки у „Ман Сити“»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча 11-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом»:

«„Сити“ лишь однажды выиграл у „Арсенала“ в последних 9 матчах между командами, однако я не вижу, за счет чего „канониры“ могут выжать хоть что-то из своей поездки на „Этихад“, учитывая форму хозяев.

„Сити“ забил 20 мячей в последних четырех матчах в рамках АПЛ, и думаю, что фавориты первенства вновь одержат победу».

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