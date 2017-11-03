Берлускони: «Продажа „Милана“ причинила мне большую боль»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони признался, что продал клуб, так как больше не мог позволить себе больших расходов:

«Продажа „Милана“ причинила мне большую боль, но все просто не могло продолжаться.

С момента моего прихода в футбол в клубах стали править нефтяные деньги, а сам спорт превратился в монополию. Наша семья не могла позволить себе такие траты.

Я был вынужден продать „Милан“. В последнее время я не был на стадионе, смотрю игры „Милана“ по телевизору, и мне больно».

Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с АЕКом в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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