Бэйл возобновил тренировки в общей группе «Реала»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, который накануне получил вызов в сборную Уэльса, возобновил тренировки в общей группе мадридского клуба.

Напомним, что Бэйл не выходил на поле с 26 сентября, пропустив 6 последних игр «сливочных».

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