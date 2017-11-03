Бэйл возобновил тренировки в общей группе «Реала»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, который накануне получил вызов в сборную Уэльса, возобновил тренировки в общей группе мадридского клуба.
Напомним, что Бэйл не выходил на поле с 26 сентября, пропустив 6 последних игр «сливочных».
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К осени выстрелит,и до предсезонки отдых.
Годы идут.Гарет в лазарете.....
и так пока лазарет не прекратит свое существование.
К осени выстрелит,и до предсезонки отдых.
Годы идут.Гарет в лазарете.....
и так пока лазарет не прекратит свое существование.