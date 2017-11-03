Промес - в заявке сборной Нидерландов на ближайшие товарищеские матчи

Обнародована заявка сборной Нидерландов на товарищеские матчи против национальных команд Шотландии и Румынии.

Уже не удивляет вызов в расположение «Оранье» полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, ставшего одним из лидеров своей команды, которая, справедливости ради, переживает не лучшие времена.

Напомним, что голландцы провалили вторую отборочную кампанию подряд, не сумев отобраться на чемпионат мира в России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте