Де Брюйне и Сане - среди претендентов на звание игрока месяца в Премьер-Лиге

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание игрока октября в АПЛ.
Награду оспорят следующие футболисты:
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») - 3 игры (3 победы), 3 результативные передачи;
Начо Монреаль («Арсенал») - 4 игры (3 победы, 1 поражение), 2 гола;
Гленн Мюррей («Брайтон энд Хоув Альбион») - 4 игры (1 победа, 2 ничьи, 1 поражение), 3 гола;
Ник Поуп («Бернли») - 4 игры (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), 2 матча на ноль;
Лерой Сане («Манчестер Сити») - 3 игры (3 победы), 3 гола, 3 результативные передачи;
Вилфрид Заха («Кристал Пэлас») - 4 игры (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), 4 гола.
Проголосовать можете здесь.
Напомним, что лучшим футболистом английской Премьер-Лиги в сентябре был назван нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.
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