Фернандеш и Эдер вызваны в сборную Португалии, Роналду - нет

Тренерский штаб сборной Португалии определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в ближайших товарищеских матчах против национальных команд Саудовской Аравии и США.

Отметим, что вызова в стан «европейских бразильцев» удостоились два легионера российского «Локомотива» - полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер. Впрочем, последний может и не отправиться в расположение сборной, все будет зависеть от степени серьезности травмы, которую он получил во вчерашнем матче Лиги Европы против «Шерифа».

В то же время в сборную не вызван нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Судя по всему, ему решили предоставить отдых.

Estes são os convocados para os jogos frente à Arábia Saudita e Estados Unidos! #TudoPorPortugal pic.twitter.com/RyHy5Wr3kV — Portugal (@selecaoportugal) 3 ноября 2017 г.

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