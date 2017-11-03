Румменигге сообщил о том, что они с Анчелотти остались друзьями

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что они с уволенным из клуба Карло Анчелотти по-прежнему остаются друзьями:

«Когда мы вернулись в Мюнхен после поражения от ПСЖ со счетом 0:3, мы встретились с Анчелотти, встреча была не из приятных. В конце Карло встал и сказал: „Ладно, ты мне больше не начальник, но по-прежнему остаешься моим другом“. Думаю, что понятие „друг“ в моем случае характеризует его лучше всего. Мы по-прежнему регулярно с ним видимся».

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