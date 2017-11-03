Куадрадо - о матче с «Беневенто»: «Легких игр не бывает»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо уверен, что его команде не удастся завоевать легкую победу в матче с «Беневенто», который состоится 5 ноября в рамках 12-го тура Серии А:

«Легких игр не бывает. Когда звучит стартовый свисток, надо держать в уме, что счет по-прежнему 0:0.

К матчам надо подходить с правильным настроем, чтобы добиваться победы любой ценой. В матче со „Спортингом“ мы сыграли вничью и были разочарованы. Закончили бы встречу победой, сейчас могли бы легче дышать. Мы отдали все силы, старались выйти вперед, но не показали достаточно содержательной игры. Впрочем, это важное очко и всё по-прежнему зависит от нас».

Напомним, что после 11 туров «Беневенто» замыкает турнирную таблицу Серии А без единой победы на счету.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте