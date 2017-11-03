Маммана вызван в сборную Аргентины на матч с Россией

Сборная Аргентины дозаявила защитника «Зенита» Эмануэля Мамману. Такое решение наставник «бело-голубых» Хорхе Сампаоли принял в связи с травмой футболиста «Севильи» Габриэля Меркадо, который был вызван изначально.

Полную заявку аргентинцев вы можете увидеть здесь.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины проведет товарищеский поединок с россиянами на стадионе «Лужники».

[SELECCIÓN MAYOR] Gabriel Mercado es baja de la convocatoria por lesión y en su lugar será citado Emanuel Mammana. pic.twitter.com/yxntTcdkby — Selección Argentina (@Argentina) 3 ноября 2017 г.

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