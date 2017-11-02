Обнародована окончательная заявка сборной Аргентины на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Аргентины сформировал окончательную заявку «альбиселесте» на товарищеский матч против национальной команды России, который пройдет в Москве 11 ноября на стадионе «Лужники».

Голкиперы: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»);

защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Пеццелья («Бетис»), Эмилиано Инсуа («Штутгарт»);

полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо»), Энцо Перес («Ривер Плейт»).

нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба — «Бока Хуниорс»).

Ранее президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что организация ничего не платила аргентинской стороне за товарищеский матч со сборной России.

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