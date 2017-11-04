Гвардиола - о ситуации в Каталонии: «Это страшно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил обеспокоенность в связи с напряженной политической ситуацией в Каталонии:

«Надеюсь, что политиков, которых посадили в тюрьму, скоро выпустят. Я переживаю, ведь произошедшее с ними может случиться с каждым из нас просто из-за того, что мы выражаем свое мнение. Двух руководителей каталонской организации посадили в тюрьму за то, что они просили других людей отдать свой голос на законном референдуме.

Думаю, что испанское и каталонское правительства должны сесть за стол, всё обсудить и согласовать. А пока ситуация очень тяжелая. Людей судят как политических преступников за то, что они выполняют электоральную программу. Они выполняли волю каталонцев. А теперь страдают и они, и их семьи. Это страшно. Надо вернуться на демократический путь».

Напомним, что неделю назад правительство Испании уволило сестру Гвардиолы с должности посла Каталонии в Копенгагене.

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