Клопп: «Если Джан захочет уйти, то мы не в силах что-то поменять»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ситуации с полузащитником команды Эмре Джаном, который может продолжить карьеру в «Ювентусе».

«Если Джан захочет уйти, то мы не в силах что-то поменять. У игрока заканчивается контракт следующим летом, нам нужно срочно что-то с этим делать. Но мы не собираемся оказывать давление на футболиста, поскольку это может только навредить», - сказал Клопп.

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