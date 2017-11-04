Экс-наставник «Рубина» Грасия может сменить Бьелсу на посту главного тренера «Лилля»

Бывший наставник «Рубина» Хави Грасия может стать новым главным тренером «Лилля». Как утверждает источник, спортивный директор французского клуба Марк Ингле уже контактировал с испанским специалистом.

Ранее сообщалось, что футболисты «Лилля» недовольны работой нынешнего наставника команды Марсело Бьелсы. В 10 матчах чемпионата Франции его подопечные набрали только 6 очков. На данный момент «доги» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

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