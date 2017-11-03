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«Ливерпуль» может заменить Джана на Горецку

сегодня, 10:09

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан отказывается продлевать контракт с клубом. Судя по всему, игрок собирается грядущим летом присоединиться к «Ювентусу» на правах свободного агента.

В связи с данными событиями мерсисайдкий клуб находится в поисках замены хавбеку, и выбор «красных» может пасть на полузащитника «Шальке-04» Леона Горецку. Действующий контракт Горецки также истекает летом 2018 года, потому «Ливерпуль» уже зимой сможет вести переговоры с игроком напрямую. Тем не менее, «красным» придется выдержать серьезную конкуренцию в борьбе за футболиста с «Барселоной».

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3ton
сегодня в 10:28
Легче Клоппа заменить ))
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