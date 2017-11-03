Муса в январе перейдет в «Халл Сити»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса в январе 2018 года на правах аренды перейдет в «Халл Сити». Сообщается, что нигерийский форвард дал устное согласие на переход в клуб Чемпионшипа, который тренирует Леонид Слуцкий.

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