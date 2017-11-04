Пулишич: «Сейчас у „Боруссии“ чёрная полоса, но обыграть „Баварию“ хочется всегда»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич в преддверии матча с «Баварией» в 11-м туре чемпионата Германии прокомментировал последние неудачные выступления «шмелей»:

«Было трудно ожидать, что потрясающий старт сезона с несколькими „сухими“ победами подряд будет длиться вечно. Чёрная полоса неизбежна, и сейчас „Боруссия“ как раз переживает непростой период. Но я верю в нашу команду, и думаю, что мы сможем вернуться на прежний уровень.

Матч против „Баварии“ всегда особенный. Играя с одним наших главных соперников, мы всегда хотим добиться положительного результата».

Ранее главный тренер «Боруссии» Петер Бош заявил, что его команде необходимо обыграть «Баварию», чтобы вернуть уверенность в своих силах.

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